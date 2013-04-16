МЗС обурився «жартами» російського телеведучого про українців

Міністерство закордонних справ України обурене некоректним висловлюванням телеведучого Івана Урганта в ефірі російського «Першого каналу», яке різко дисонує з високим рівнем стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією та атмосферою дружби і взаєморозуміння між нашими народами.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України.

В зовнішньополітичному відомстві наголошують, що в історії двох народів було чимало трагічних сторінок, спекулювати на яких – неприпустимо. У сучасному цивілізованому світі подібні жарти вважаються поганим тоном і виявом неповаги до пам’яті мільйонів жертв тоталітарного режиму, підкреслили в МЗС.

«Спроби бути гострим і дотепним гумористом не дають права відомому шоумену опускатися до рівня жартів, в основі яких лежить людське горе, кровопролиття і смерть. Це - як мінімум, негідно та не по-людськи», - зазначається в коментарі.

В МЗС переконані, що подібні висловлювання принижують самого І.Урганта, який, до того ж, є частим гостем українського телеефіру, та вже отримали вкрай негативну оцінку українського і російського суспільства.

Міністерство закордонних справ довело свою стурбованість російській стороні і вимагає від «Першого каналу» дати належну оцінку цьому інциденту.

Як повідомляли ЗМІ, І.Ургант в ефірі кулінарної телепрограми «Смак» під час приготування страви сказав: "Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села". Кінодраматург і актор Олександр Адабашьян, який також брав участь у зйомках передачі, підіграв І.Урганту, зазначивши, що "струшує останки жителів з ножа".

Згодом І.Ургант вибачився за свій невдалий жарт.

"Я прошу вибачення в усіх жителів України, яких зачепив мій недоречний коментар в останньому випуску програми Смак", - написав І.Ургант у своєму Twitter.

Крім того, він пожартував, що як самопокарання зобов’язався готувати у цій передачі лише борщ, вареники, галушки по 2018-й рік включно. "А усіх народжених у мене з цього моменту дітей, незалежно від статі, називати Богдан», - додав він.