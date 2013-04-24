Міліція побачила на ТВі «самоправство»

Про це повідомляє сайт Головного управління МВС України в м. Києві.

Як зазначається в повідомленні, «учора, 23 квітня, о 12 год. 9 хв. до чергової частини столичної міліції спецлінією «102» надійшло повідомлення від одного зі співробітників телеканалу «ТВі», що в адміністративну будівлю на вул. Гайдара, 50 увірвалося близько тридцяти невідомих чоловіків, які зачинилися зсередини та не впускають журналістів на роботу».

Правоохоронці Голосіївського РУ приїхали на місце події та з’ясували, що на телеканалі «ТВі» змінилося керівництво, а з цим рішенням не згодні деякі співробітники. У зв’язку з чим і виник конфлікт між робітниками телекомпанії.

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За даними міліції, нове керівництво пояснило, що «рішення про дані зміни приймалося на загальних зборах учасників ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт». Є протокол цих зборів і інформація на офіційному сайті телеканалу «ТВі». Але колишній керівник з цим рішенням не згодна. До неї приєдналися і деякі депутати».

«Як повідомляють на телекомпанії, ніякого рейдерського захоплення телекомпанії не було. Всі учасники конфлікту поспілкувалися в спокійній обстановці та розійшлися», - говориться в повідомленні київської міліції і зазначається, що «провівши певну перевірку, правоохоронці Голосіївського РУ прийняли рішення внести дану подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1, ст.356 КК України. – «Самоправство».

Перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня на офіційному сайті ТВі з'явилась інформація, що новим гендиректором телеканалу став Артем Шевченко, який змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. У повідомленні також йдеться, що новим інвестором каналу став американський бізнесмен Олександр Альтман.

Одночасно генеральний директор ТВі Н.Катеринчук повідомила, що інформація про зміну керівництва каналу не відповідає дійсності, а власник ТВі Константи Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він заперечив продаж каналу і звинуватив О.Альтмана в підробці довіреності його компанії.

Журналістам про ці зміни офіційно не оголошували - вони про все дізналися із сайту і не розуміли, що відбувається на каналі.