Блогер розкопав, що новий інвестор ТВі - багатодітна жінка із Нової Зеландії

Про це пише громадський активіст Дмитро Гнап у своєму блозі на "Українській правді".

Як відомо, раніше Микола Княжицький оприлюднив у себе в блозі копії витягів з Держреєстру, в яких вказані нові власники каналу ТВі.



"Цікаві дві зарубіжні фірми, на які тепер начебто записані активи каналу ТВі. Перша - це "Вілкокс Венчерз Лтд." з Британських Віргінських Островів - її розмір внеску до статутного фонду - шалена цифра в 50 гривень", - пише Гнап.

95% каналу ТВі, як видно з документів, наданих Княжицьким, належить британській компанії Балмор Інвест Лімітед, зареєстрованій в Лондоні на Шеперд Маркет Стріт 8.

"Директором та власником 100% акцій Balmore Invest Limited є така собі громадянка Нової Зеландії Рейчел Емі Еріксон (Rachel Amy Erickson)", - вказує Гнап.

"Крім нового власника ТВі, вона ще очолює понад двісті фірм, очевидно виконуючи роль номінального директора та власника. А ще, як пишуть новозеландські журналісти, Рейчел Емі Еріксон відома тим, що є подругою та матір'ю трьох дітей новозеландця Яна Тейлора (Ian Тaylor)", - зазначає він.

"Цього персонажа знає багато журналістів-розслідувачів. Кілька років тому він створив величне кубло з офшорних компаній в Новій Зеландії для міжнародного відмивання коштів. Послугами Тейлора користувалися: мексиканські та колумбійські наркокартелі, азіатські мафіозні угрупування "Тріади", кілька терористичних мереж та навіть уряд Північної Кореї", - нагадує активіст.

Гнап нагадує, що послугами "пральної машини" Тейлора користувалися і українські високопосадовці.

Як відомо, TВi учора повідомив, що новим гендиректором телеканалу ТВі став Артем Шевченко, а новим інвестором – Олександр Альтман.

У той же час власник телеканалу Костянтин Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу і про легітимність гендиректора Наталії Катеринчук.

Колектив телеканалу вирішив страйкувати до вирішення конфлікту між власниками телеканалу.