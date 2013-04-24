Нардеп думає, що Азаров забув, де його місце

Народного депутата від «УДАРу» Сергія Капліна викликають на допит до Печерського райуправління ГУМВС України в Києві у справі щодо самоуправства депутата під час засідання уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як нагадали в прес-службі, 27 березня на засіданні Кабміну С.Капліна, який прийшов донести позицію “УДАРу” з приводу «снігового колапсу в Україні», за прямою вказівкою прем’єр-міністра Миколи Азарова охоронці силоміць видалили із зали засідання.

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За наслідками інциденту С.Каплін та лідер «УДАРу» Віталій Кличко звернулися до прокуратури з вимогою притягнути прем’єра до відповідальності за перешкоджання діяльності народного депутата.

Водночас прокуратура Києва, розглянувши звернення, відмовила у порушенні справи, поінформували в партії. В листі, отриманому С.Капліним, зазначається, що прокуратура не виявила порушень вимог чинного законодавства з боку М.Азарова. «Подане Вами звернення не містить жодних фактичних даних, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення, які охоплюються поняттям злочину, визначеним статтею 11 КК України», - йдеться у відповіді прокуратури.

Разом з тим до правоохоронних органів з приводу даного інциденту звернулася і міністр Кабміну Олена Лукаш. Але - з письмовим зверненням щодо підозри у самоуправстві з боку С.Капліна, зазначили в «УДАРі».

У зв’язку з проведенням досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, Печерське райуправління викликає С.Капліна на допит у якості свідка, йдеться в повідомленні.

Як зазначив з цього приводу С.Каплін, сьогодні МВС, догоджаючи прем’єру та Президенту, фактично порушує справу проти народного депутата. «Не виключено, що завтра статус свідка буде перекваліфіковано в обвинувачуваного, а далі можливий і кримінальний вирок», - сказав депутат.

Він наголосив, що прокуратура відмовляє депутатам від опозиції у задоволенні їхньої законної вимоги щодо притягнення до відповідальності прем’єра, хоча частина 2 статті 344 КК України передбачає за подібне перешкоджання 3 роки позбавлення волі. «Я буду домагатися цього, якщо треба, і у Європейському суді. Народ обирає депутатів, депутати дають згоду на призначення міністрів і прем’єрів, Микола Азаров забув, де його місце, “УДАР” – нагадає», - заявив С.Каплін.