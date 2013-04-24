Обов’язки мера Черкас почав виконувати секретар міськради Горкун

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Горкун заявив на прес-конференції.

За його словами, внесено відповідні зміни до реєстраційних документів і вже завтра він приступає до роботи.

Головним завданням на новій посаді В.Горкун бачить формування нового складу виконкому міськради, узгодження нових заступників голови та внесення у двотижневий термін на розгляд міськради проекту рішення щодо їх затвердження.

Планується, що новий склад міської ради буде паритетним відповідно до представлених у Черкаській міськраді груп і фракцій. Рішенням міськради від 11 квітня нинішній склад виконкому розпущено та припинено повноваження заступників міського голови та керуючого справами.

В той же час мер Черкас С.Одарич у розмові із журналістами підкреслив, що залишається мером, оскільки навіть із тих 40 голосів за його відставку голос новообраного депутата Олексія Арсенюка під питанням, бо він не вступив у повноваження. С.Одарич запевнив, що він готовий піти на дострокові вибори міського голови.

В сьогоднішньому прямому ефірі черкаської ТРК «ВІККА», присвяченому подіям у міськраді, С.Одарич заявив, що завтра він виходить на роботу. А також звертатиметься до правоохоронних органів з приводу прийняття незаконного рішення міськрадою та низки порушень Закону «Про місцеве самоврядування».

Він також оскаржуватиме рішення міськради у суді, оскільки не визнає відповідне сьогоднішнє рішення про його імпічмент, і сподівається, що Придніпровський райсуд Черкас в найближчі дні вирішить питання на його користь.

За словами С.Одарича, «Черкаси у розвитку втратили 2013 рік. Почались політичні ігрища. Сьогодні відкрилась справжня сутність кожного депутата. Я доведу усі судові справи до кінця. І у нас ще багато роботи з поліпшення нашого міста".

На думку мера Черкас, завтра в мерії розпочнуться кадрові чистки.

Також в інтерв'ю С.Одарич зазначив, що не давав письмової вказівки щодо передачі своїх повноважень секретарю міськради В.Горкуну, і взагалі вважає, що печатка не має особливого значення.

За його словами, йому невідомо, де зараз печатка, але вона має знаходитися у канцелярії. «До того ж, печатка не є ніяким символом влади чи повноважень. Печатка взагалі нічого не значить, а важить підпис людини, який вона ставить під документами і чи має на те повноваження. Я ніколи не тримав в руках тієї печатки. Я підписав повідомлення про рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови й підписав акт про те, що відмовляюся В.Горкуну (секретар Черкаської міської ради, депутат від Партії регіонів - УНІАН) передавати печатку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича, однак рішення визнано не прийнятим. Для прийняття рішення про відставку мера за нього мало проголосувати 2/3 складу ради. Під час поіменного голосування за відставку С.Одарича проголосували 40 депутатів. Наразі точаться суперечки, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова.

С.Одарич вважає, що рішення про його відставку не прийняте, тож не вважає себе звільненим і щодня ходитиме на роботу. Він також допускає, що чинитиметься тиск на депутатів, щоб у подальшому набрати необхідну кількість голосів для його звільнення.