Черкаській телекомпанії зірвали ефір через вимкнення світла

Через це був зірваний вихід програм і випуск новин на телекомпанії. Жодної аварії на лініях електропередач у цьому мікрорайоні не зафіксовано.



Як повідомляє кореспондент УНІАН, генеральний директор телекомпанії «ВІККА» Любов Правдіна розказала, що телеканал орендує приміщення в ДК «Дружба народів», що належить місцевому хімічному підприємству ПАТ «Азот». Як їй пояснило керівництво ДК «Дружба народів» електроенергія зникла у зв’язку із внутрішньою аварією, ліквідувати яку можуть лише працівники ПАТ «Азот».

"Наразі я не володію повною інформацією через те, що сталася аварія і коли вона буде ліквідована, - говорить Любов Правдіна

Відключення світла на місцевому телеканалі може бути пов’язане із сьогоднішніми подіями у Черкасах. Нагадаємо, що сьогодні на сесії міської ради депутати спробували відправити у відставку міського голову Черкас Сергія Одарича. На телеканалі мали вийти новини про ці події, а також програма «Відкритий діалог», під час якої Сергій Одарич мав подати свою позицію щодо подій у міській раді.