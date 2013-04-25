Янукович підписав Концепцію боротьби з тероризмом

Цим документом, текст якого оприлюднено на сайті глави держави, схвалено Концепцію боротьби з тероризмом та дано доручення Кабінету міністрів України у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо реалізації зазначеної Концепції.

У документі зазначається, що метою цієї Концепції є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом шляхом розроблення і впровадження комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, захист людини і громадянина, суспільства і держави від тероризму, зосередження основних зусиль на протидії терористичній діяльності, мінімізації її наслідків, а також налагодження дієвої взаємодії між уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськістю та розширення міжнародного співробітництва у цій сфері.

Визначено, що фінансування заходів із реалізації Концепції має здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування заходів із реалізації Концепції з державного бюджету визначатиметься щороку з урахуванням конкретних завдань та фінансових можливостей.