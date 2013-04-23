Адвокати «дніпропетровських терористів»: Суд триватиме ще до кінця року
Адвокати обвинувачених у терактах у Дніпропетровську сумніваються, що суд над “дніпропетровськими терористами” завершиться до кінця цього року.
Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Віктора Сукачова Олександр Шишкін, “добре буде, якщо судовий процес до кінця цього року вийде на судові дебати”.
За його словами, з урахуванням того, що кримінальні справи, які розглядаються в Індустріальному районному суді Дніпропетровська містять 78 томів, дуже сумнівно, що суд завершиться у 2013 році. Також адвокат підкреслив, що його підзахисний В.Сукачов буде давати свідчення в суді.
Схожу думку висловив кореспонденту УНІАН і адвокат обвинувачуваного Дмитра Реви Віталій Погосян.
“Не впевнений, що суд завершиться в цьому році. Я вважаю, що у суді обов’язково мають дати свідчення експерти підривотехніки та хіміки”, - сказав В.Погосян.
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За словами адвоката обвинувачуваного Лева Просвірніна Олени Кирилової, суд триватиме мінімум ще півроку. Водночас, на її думку, сторона обвинувачення зацікавлена у найшвидшому завершенні цієї судової справи.
Наступне слухання по справі щодо “дніпропетровських терористів” у Індустріальному райсуді Дніпропетровська відбудеться 25 квітня. На ньому продовжиться судовий допит обвинуваченого у скоєнні терактів Віталія Федоряка.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.
За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).
Справа розглядається в Індустріальному райсуді Дніпропетровська.
Сьогодні, 23 квітня, перед черговим судовим слуханням справи головний обвинувач на процесі прокурор Олександр Гладкий заявив журналістам, що судове слідство у справі «дніпропетровських терористів»триватиме ще «місяць –два».
Він також повідомив, що наразі триває допит обвинуваченого у терактах Віталія Федоряка, до цього в суді були допитані Лев Просвірнін та Дмитро Рева. За словами прокурора, Віктор Сукачов відмовився давати покази в суді, намагаючись змінити порядок ведення судового слідства. В суді будуть допитані 47 потерпілих від терактів та близько 50 свідків.