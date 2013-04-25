Посланці Європи зустрілися з українською опозицією

Міністри закордонних справ Польщі, Литви, Нідерландів Радослав Сікорський, Лінас Лінкявічюс, Франс Тіммерманс та міністр європейських справ Королівства Данія Ніколай Ваммен провели зустріч з представниками партій "УДАР", "Батьківщина" та "Свобода".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, у зустрічі взяли участь заступник голови парламентської фракції "УДАР" Ростислав Павленко, заступник фракції "Батьківщина" Сергій Пашинський віце-спікер Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"), який також є співголовою польсько-української парламентської асамблеї.

На тему: Глава МЗС Польщі відсунув Україні дедлайн для виконання вимог Європи

У зустрічі також взяв участь представник «Батьківщини» Григорій Немиря та Сергій Власенко.

"Співрозмовники підкреслювали, що "підписання Угоди про асоціацію з ЄС було б успіхом не лише влади чи опозиції, а всього українського народу", - повідомила прес-служба МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, європейські міністри сьогодні провели зустрічі у Києві з Президентом України Віктором Януковичем та керівником українського МЗС Леонідом Кожарою.