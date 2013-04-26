Івано-Франківськ визнав 9 травня Днем жалоби за загиблими у Другій світовій війні.

Як повідомили УНІАН у міській раді Івано-Франківська, вчора, 25 квітня, на 35 сесії депутати прийняли рішення про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав на території міста. Також прийняли рішення заборонити розміщувати символіку неіснуючих та невизнаних держав (воєнізованих формувань) на будівлях та спорудах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності в м. Івано-Франківську.

На тему: У Львові 8-9 травня - Дні скорботи

Ще одним пунктом рішення з метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій міська рада рекомендує не використовувати символіку неіснуючих та невизнаних держав (воєнізованих формувань) в дні державних свят в м. Івано-Франківську. А 9 травня в місті Івано-Франківську визнано Днем жалоби за загиблими у Другій світовій війні. За таке рішення проголосувало 38 депутатів.

Всього в Івано-Франківській міськраді налічується 60 депутатів.