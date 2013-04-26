Власенко: Тимошенко готова їхати до Києва

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, продовжує вимагати своєї доставки на сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого відбудеться допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році депутата и бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Позиція Юлії Володимирівни залишається незмінною, її позиція полягає в тому, що оскільки обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня абсурдні, але стосуються начебто її причетності до цих трагічних подій, то вона готова та вимагає, незважаючи на стан свого здоров’я, незважаючи на те, що за законом вона, перебуваючи в медичному закладі, може вимагати переносу розгляду цієї справи, незважаючи на це все, вона вимагає, щоб її доставили в Київ для участі в цій справі, тому що суди в порушення закону, суди в порушення всіх базових принципів кримінального процесу проводять допити свідків без її участі», - сказав С.Власенко.

Водночас, він зазначив, що Ю.Тимошенко не має наміру ризикувати здоров’ям під час доставки та участі в засіданнях Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, оскільки ця справа вже була закрита й законність її закриття у 2005 році підтверджував Верховний суд України.

«При цьому, якщо ми говоримо про харківський суд, то вона не готова ризикувати своїм здоров’ям з тої причини, що в цій справі є рішення Верховного суду, абсолютно чітке, який перевірив законність закриття цієї справі й встановив, що справа була закрита законно в 2005 році у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину», - підкреслив С.Власенко.

На тему: Начальник колонії бідкається, що вже не знає, як вмовляти Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва проведе допит Петра Кириченка, який є свідком у справі про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.