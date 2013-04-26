Азарова запитали, як стати прем'єр-міністром
17:39, 26 квітня 2013Політика
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Азаров запевняє, що не збирався ставати прем'єром до пропозиції від Януковича.
Азаров послухав Януковича
Микола Азаров не збирався ставати прем'єр-міністром до тих пір, поки йому не запропонував зайняти цю посаду Президент Віктор Янукович.
Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook, відповідаючи на запитання: “Як стати прем'єр-міністром”.
“У будь-якому випадку, повірте, що я ніколи не збирався ставати прем'єр-міністром. Хоча вже років 14 у різних варіантах моє прізвище згадувалося в засобах масової інформації. Проте я став думати про це лише після того, як мені Президент В.Янукович запропонував ним стати”, - написав М.Азаров.
Посаду прем'єр-міністра України М.Азаров обіймає з березня 2010 року.
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