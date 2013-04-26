Азарова запитали, як стати прем'єр-міністром

Микола Азаров не збирався ставати прем'єр-міністром до тих пір, поки йому не запропонував зайняти цю посаду Президент Віктор Янукович.

Про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook, відповідаючи на запитання: “Як стати прем'єр-міністром”.

“У будь-якому випадку, повірте, що я ніколи не збирався ставати прем'єр-міністром. Хоча вже років 14 у різних варіантах моє прізвище згадувалося в засобах масової інформації. Проте я став думати про це лише після того, як мені Президент В.Янукович запропонував ним стати”, - написав М.Азаров.

Посаду прем'єр-міністра України М.Азаров обіймає з березня 2010 року.