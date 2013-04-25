Азарову не подобається, що селяни їздять на роботу у великі міста

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це глава уряду заявив під час відвідання дитячих будинків сімейного типу у селі Личанка у Київській області.

«Нам необхідно робити все для того, аби люди менше їздили на роботу у великі міста, а мали можливість працевлаштовуватися на місцях. Розвиток виробництв на місцях – це наше найголовніше завдання. Нам необхідно створювати нові виробництва: нехай невеликі – на 20-30 місць, але це дозволить сільським жителям працювати ближче до дому», - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що переважна більшість сільських жителів працюють, наприклад, у столиці і там сплачують податок на прибуток.

«Щоденно до Києва приїжджає понад 400 тис. з наближених населених пунктів. Люди працюють в Києві і там же сплачують податок на прибуток. А як нам розвивати невеличкі населені пункти? У Києві розташовані великі підприємства: «Нафтогаз», «Укрзалізниця», банки та ін. І всі підприємства сплачують податок на прибуток у столиці. А де вони працюють – свердловини бурять, атомні станції будують? У регіонах. Тому частина податку на прибуток має йти і в область», - наголосив М.Азаров.