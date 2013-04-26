Власенка дивує, як консул вчора знав, що сьогодні будуть проблеми з допитом

Печерський районний суд Києва сьогодні був змушений перенести допит Петра Кириченка як свідка у кримінальній справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня за клопотанням генконсула України в Сан-Франциско, в якому останній вказує на неможливість проведення допиту вказаної особи з технічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

Коментуючи це клопотання, він зазначив: “Як генеральний консул вчора міг знати, що сьогодні у нього будуть технічні причини? Ну, мене це трішечки дивує. Як вони могли виникнути вчора? Як він знав, що вони будуть тривати до сьогодні”.

Продовжуючи тему, захисник, посилаючись на норми чинного Кримінального процесуального кодексу, наголосив, що генеральний консул України не є учасником судового процесу, а отже, не може подавати клопотання.

“Суддя Царевич неодноразово позбавляла захист можливості подавати будь-які клопотання. Тобто захист не може подавати клопотання, а генеральний консул у нас може подавати клопотання”, - висловив своє обурення С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Печерський райсуд переніс на 15 травня допит П.Кириченка за клопотанням ген консула України в Сан-Франциско.

Відповідну ухвалу, винесену слідчим суддею Оксаною Царевич, оголосила присутнім на судовому засіданні до його початку судовий розпорядник.

Як зазначається у документі, судове засідання перенесено, враховуючи клопотання генерального консула України в м. Сан-Франциско (США). Разом з тим в документі не уточнюється, про що саме йдеться у клопотанні українського дипломата, яке надійшло на адресу суду.

П.Кириченко мав бути допитаний в режимі онлайн-відеоконференції, оскільки проживає в США.

На початку 1990-х років він був бізнес-партнером Павла Лазаренка, а після призначення останнього в 1996 році прем'єр-міністром став його радником. П.Кириченко раніше вже був допитаний слідчими Генпрокуратури України, але вони наполягають на повторному публічному допиті цього свідка в суді.

19 квітня було оприлюднено заяву Юлії Тимошенко, в якій йдеться, що П.Кириченко на попередньому допиті дав неправдиві свідчення. "Його змусили дати ці неправдиві свідчення, незаконно кинувши за грати онкохвору дружину Ізабеллу, 5 вересня 2011 року вона була незаконно арештована, а вже 18 листопада 2011 Петро Кириченко дав брехливі свідчення проти мене", - підкреслюється у заяві Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня Ю.Тимошенко і П.Лазаренка.