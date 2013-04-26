Допит Кириченка перенесли за клопотанням генконсула України в Сан-Франциско

Печерський районний суд Києва переніс на 15 травня запланований на сьогодні допит Петра Кириченка як свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку судового засідання відповідну ухвалу, винесену слідчим суддею Оксаною Царевич, оголосила присутнім на судовому засіданні судовий розпорядник.

Як зазначається у документі, судове засідання перенесено, враховуючи клопотання генерального консула України в м. Сан-Франциско (США). Разом з тим в документі не уточнюється, про що саме йдеться у клопотанні українського дипломата, яке надійшло на адресу суду.

Таким чином, наступне судове засідання, на якому планується допитати П.Кириченка, має відбутися 15 травня о 16.00.

Як повідомлялося, П.Кириченко мав бути допитаний в режимі онлайн-відеоконференції, оскільки проживає в США.

На початку 1990-х років він був бізнес-партнером Павла Лазаренка, а після призначення останнього в 1996 році прем'єр-міністром став його радником. П.Кириченко раніше вже був допитаний слідчими Генпрокуратури України, але вони наполягають на повторному публічному допиті цього свідка в суді.

19 квітня було оприлюднено заяву Юлії Тимошенко, в якій йдеться, що П.Кириченко на попередньому допиті дав неправдиві свідчення. "Його змусили дати ці неправдиві свідчення, незаконно кинувши за грати онкохвору дружину Ізабеллу, 5 вересня 2011 року вона була незаконно арештована, а вже 18 листопада 2011 Петро Кириченко дав брехливі свідчення проти мене", - підкреслюється у заяві Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня Ю.Тимошенко і П.Лазаренка. За версією слідства, вони заплатили за усунення бізнес-конкурента 2,8 млн дол.