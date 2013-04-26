У Пшонки наполягають, що Верховний суд не закривав справ проти Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

«Враховуючі ту обставину, що захисники Ю.Тимошенко продовжують у своїх коментарях поширювати неправдиву інформацію щодо начебто наявності рішення Верховного суду стосовно закриття кримінальних справ проти Ю.Тимошенко, прес-служба ГПУ вкотре вимушена це спростовувати», - йдеться в повідомленні.

Як вказують в ГПУ, згідно з ухвалами Верховного суду України від 11 листопада 2005 року предметом розгляду були лише судові рішення щодо оскарження постанов про порушення кримінальних справ стосовно Ю.Тимошенко та інших.

У зазначених ухвалах судом не приймалось рішення по суті кримінальних справ, стверджують в Генпрокуратурі.

Крім того, за даними ГПУ, Верховним судом України у задоволенні клопотань захисника Ю.Тимошенко було відмовлено, зокрема в ухвалі йдеться: «Клопотання адвоката Швеця В.Д. залишити без задоволення».

«Отже, твердження та коментарі про те, що Верховний суд закрив кримінальні справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ не відповідають дійсності», - заявили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко та її захисники вимагають закрити справу щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України", розгляд відбувається у Київському районному суді Харкова.

За словами Ю.Тимошенко, ВСУ на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії 11 листопада 2005 року, розглядаючи питання про законність закриття цих сфальшованих справ, чітко констатував у резолютивній частині своєї ухвали: "Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України".