У Пшонки наполягають, що Верховний суд не закривав справ проти Тимошенко
Генеральна прокуратура наполягає, що жодного рішення Верховного суду про закриття кримінальних справ проти Юлії Тимошенко не існує.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.
«Враховуючі ту обставину, що захисники Ю.Тимошенко продовжують у своїх коментарях поширювати неправдиву інформацію щодо начебто наявності рішення Верховного суду стосовно закриття кримінальних справ проти Ю.Тимошенко, прес-служба ГПУ вкотре вимушена це спростовувати», - йдеться в повідомленні.
Як вказують в ГПУ, згідно з ухвалами Верховного суду України від 11 листопада 2005 року предметом розгляду були лише судові рішення щодо оскарження постанов про порушення кримінальних справ стосовно Ю.Тимошенко та інших.
У зазначених ухвалах судом не приймалось рішення по суті кримінальних справ, стверджують в Генпрокуратурі.
Крім того, за даними ГПУ, Верховним судом України у задоволенні клопотань захисника Ю.Тимошенко було відмовлено, зокрема в ухвалі йдеться: «Клопотання адвоката Швеця В.Д. залишити без задоволення».
«Отже, твердження та коментарі про те, що Верховний суд закрив кримінальні справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ не відповідають дійсності», - заявили в Генпрокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко та її захисники вимагають закрити справу щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України", розгляд відбувається у Київському районному суді Харкова.
За словами Ю.Тимошенко, ВСУ на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії 11 листопада 2005 року, розглядаючи питання про законність закриття цих сфальшованих справ, чітко констатував у резолютивній частині своєї ухвали: "Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України".