Батьківщина: Тюремники скасували зустріч Тимошенко з послами США та ЄС
21:03, 26 квітня 2013Політика
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Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський та посол США в Україні Джон Теффт не зможуть відвідати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко 29 квітня, оскільки Державна пенітенціарна служба перенесла їхній візит до лідера опозиції.
Якщо послів пустять до Тимошенко, то, можливо, вже після травневих свят
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
«Зустріч з головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінським та послом США в Україні Джоном Теффтом перенесено з 29 квітня на пізніший час. Якщо зустріч дозволять провести, то вона може відбутися після травневих свят», - повідомили у прес-службі партії.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря заявив, що Я.Томбінський і Дж.Теффт у понеділок, 29 квітня, відвідають у лікарні Ю.Тимошенко.
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