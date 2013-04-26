Батьківщина: Тюремники скасували зустріч Тимошенко з послами США та ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Зустріч з головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінським та послом США в Україні Джоном Теффтом перенесено з 29 квітня на пізніший час. Якщо зустріч дозволять провести, то вона може відбутися після травневих свят», - повідомили у прес-службі партії.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря заявив, що Я.Томбінський і Дж.Теффт у понеділок, 29 квітня, відвідають у лікарні Ю.Тимошенко.