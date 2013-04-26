Черкаська облрада позбавила повноважень двох депутатів від ПР

Як передає кореспондент УНІАН, голова Черкаської облради Валерій Черняк повідомив, що зараз депутат Ірина Краснянська проживає у США, де викладає. Тож через виїзд до іншої країни вона просить припинити свої повноваження. А Ігор Лещенко, керівник департаменту безпеки ВАТ «Миронівський хлібопродукт» вирішив скласти повноваження через зміну місця проживання.

Сьогодні ж троє депутатів які були у фракції Народної партії та один депутат із фракції ВО «Батьківщина» перейшли до фракції Партії регіонів.

Після цього переходу у фракції Народної партії залишилось 8 депутатів, у фракції “Батьківщина” – 17 депутатів. А фракція ПР у облраді відтепер має 61 депутата. Загалом Черкаська облрада налічує 104 депутати.