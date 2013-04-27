Опозиція сьогодні «підніматиме» Суми

Як передає кореспондент УНІАН, початок заходу заплановано на 13.45.

В цей час від головного корпусу Української академії банківської справи на вулиці Петропавлівській почнеться марш за участю лідерів опозиційних фракцій «Свобода» Олега Тягнибока, «Батьківщина» Арсенія Яценюка і «УДАР» Віталія Кличка.

Перед початком акції о 13.30 в голові колони заплановано спілкування лідерів маршу з представниками ЗМІ. Після закінчення маршу відбудеться мітинг на площі Незалежності.

Сьогодні о 7-й годині ранку на площі Незалежності три вантажівки розвантажили три тонни моркви, яку швидко почали розбирати перехожі.

В Інтернеті з`явилося відео вчорашніх подій у Сумах, коли в місцевих супермаркетах невідомі в костюмах кроликів масово скуповували моркву, чим викликали здивування і сміх у інших відвідувачів. (29 і 30 березня в Тернополі та Чернівцях під час акцій «Вставай, Україно!» з`являлися люди, одягнуті в костюми кроликів - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 квітня, з`явилася інформація про те, що працівники ДАІ нібито забороняють автоперевізникам везти людей на акцію «Вставай, Україно!» у Сумах. Пізніше міліція спростувала цю інформацію.