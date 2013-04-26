Яценюк назвав формулу перемоги опозиції

У Чернігові завершилася акція опозиційних сил “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній Красній площі міста завершився мітинг і люди почали розходитися.

Під час мітингу до чернігівців звернулися лідери опозиції та депутати опозиційних сил. Вони критикували сучасний розвиток країни, і відстоювали необхідність зміни влади.

Також було озвучено вимогу звільнення з ув’язнення Юлії Тимошенко.

Голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк звернувся до присутніх про допомогу в опозиційній боротьбі. “Самі не справимося, формула перемоги проста — єдина опозиція, єдиний народ, єдина перемога. У нас європейське майбутнє і ми повинні за нього боротися”, - сказав він.

Також А.Яценюк зазначив, що в разі перемоги опозиції Україна стане членом Європейського Союзу ще за життя кожного хто стоїть на цьому майдані.

Про європейські перспективи України говорив у Чернігові і керівник партії “Удар” Віталій Кличко.

Він, зокрема, підкреслив, що українці є європейцями історично, і тому заслуговують на європейські зарплати і пенсії.

“Разом ми сила і разом ми переможемо, без боротьби перемоги ніколи не буде”, - наголосив він.

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок причиною зубожіння українського народу вбачає в узурпації влади в одних руках. “Коли влада в одних руках це шлях до диктатури і знищення держави”, - сказав він.

Також О.Тягнибок зауважив, що за показниками соціально-економічного розвитку, Чернігівщина посідає останні місця в Україні, і при цьому існує нерівномірність розподілення коштів між різними регіонами країни. Зокрема, він зазначив, що у Донецькій області на ремонт 1 км доріг виділяються значно більші кошти, ніж на такий обсяг робіт на Чернігівщині.

Насамкінець лідери опозиції закликали чернігівців приєднатися до всеукраїнської акції “Вставай, Україно!”, що відбудеться 18 травня в Києві.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МВС, акція “Вставай, Україно!” пройшла спокійно, без порушень громадського порядку. За даними правоохоронців, у мітингу взяли участь близько 2 тис. учасників.

В управлінні також уточнили, що порядок забезпечували 100 міліціонерів, а ще 300 були у резерві.

Як повідомляв УНІАН, всеукраїнську акцію «Вставай, Україно!» опозиція розпочала 14 березня. Акції проходитимуть у кожному обласному центрі до 18 травня.

Сьогодні, 26 квітня, акція пройшла у Чернігові. Учасники на чолі з лідерами опозиції Олегом Тягнибоком, Арсенієм Яценюком та Володимиром Кличком пройшли від ТРК “Мегацентр” до центральної Красної площі, де відбувся мітинг. За різними оцінками, зібралося 3-4 тисячі учасників.

Завтра, 27 квітня, акція опозиційних сил “Вставай, Україно!” відбудеться в Сумах.