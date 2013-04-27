У Сумах під час ходи опозиції невідомі влаштували провокацію

УСумахна маршруті руху учасників ходи прихильників опозиції в рамках акції “Вставай, Україно!” невідомі особи влаштували провокацію.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Соборній в районі Спасо-Преображенського собору перед учасниками акції, які несли розгорнуте полотнище Державного прапору України, невідомі розкидали капусту та моркву.

Правоохоронці не затримали провокаторів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 7-й годині ранку на площі Незалежності, де має відбутися мітинг опозиції, три вантажних автомобіля розвантажили три тонни моркви, яку швидко почали розбирати перехожі.

Також в Інтернеті з`явилося відео вчорашніх подій у Сумах, коли в місцевих супермаркетах невідомі в костюмах кроликів масово скуповували моркву, чим викликали здивування і сміх у інших відвідувачів.

29 і 30 березня в Тернополі та Чернівцях під час акцій «Вставай, Україно!» також з`являлися люди, одягнуті в костюми кроликів.