Мер Сум побився об заклад на пляшку віскі, що акція опозиції не буде чисельною

Мер Сум Геннадій Мінаєв вважає, що в мітингу опозиції, який відбудеться сьогодні в обласному центрі в рамках акції «Вставай, Україно!», візьмуть участь 1217 чоловік.

Про це він написав напередодні на своїй сторінці в Facebook, не аргументуючи при цьому нічим таке число.

«Переговорив сьогодні вранці з двома групами сумчан. Можна сказати, що вийшли бесіди з фокус-групами. Разом з іншими обговорюваними питаннями, запитав про їхнє ставлення до мітингу опозиції. Відповіді були на 100% очікувані – «Навіщо воно нам треба?!». Причому, це пов`язано не з городами і дачами, а з тезами і гаслами опозиції. Вірніше, з їх несамовитою відсутністю. Немає ідеології, немає спільної мети з людьми, з народом, якщо писати пафосно. «Вузьке коло цих революціонерів. Страшно далекі вони від народу...» Самі знаєте, хто це написав», - відзначив Г.Мінаєв.

При цьому мер Сум запропонував укласти парі.

«Робимо ставки. Я ставлю пляшку віскі, що залишилася у мене… на те, що в акції з 10000 заявлених учасників на площі перед «Кривою Хатою» (будівля облдержадміністрації – УНІАН) візьмуть участь не більш як 1217 чоловік, в основному привезених партійців із районів області. P.S. Жодних трамваїв, тролейбусів та інших «бар`єрів». Шлях і площа вільні», - написав мер міста і додав, що сам поїхав до Києва.