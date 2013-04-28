Кличко: Янукович не готовий визнати свою помилку з ув'язненням Тимошенко

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій Кличко вважає відмову помилувати екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко неготовністю Президента Віктора Януковича визнати свою політичну помилку і відмовитися від вибіркового правосуддя.

На цьому В.Кличко наголосив у Сумах на запитання людей про те, коли може вийти на волю Ю.Тимошенко.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на думку лідера «УДАРу», рішення комісії при Президентові у питаннях помилування, яка «не знайшла підстав» для помилування Ю.Тимошенко, «розчаровує і свідчить про неготовність Президента Януковича виправити судові помилки, оскільки процес у газовій справі відбувався з численними порушеннями і був політично вмотивованим».

В.Кличко вважає, що таке рішення комісія навряд чи ухвалювала самостійно і неупереджено. «Відмова помилувати екс-прем’єра не сприятиме і втіленню євроінтеграційних прагнень України», - наголосив політик.