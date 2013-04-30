Голова НФПУ: новий Трудовий кодекс узаконить перепрацювання

Таку думку висловив голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав Якібчук на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, нова редакція документа передбачає, що тривалість робочого дня може збільшуватися до 10-12 годин, а тривалість робочого тижня не має бути більше за 41 робочу годину. На практиці ця норма дасть можливість роботодавцю встановлювати тривалість робочого дня на свій розсуд, оскільки перевірити, скільки саме годин відпрацював найнятий робітник, досить складно, зазначив М.Якібчук.

«Яким документом фіксуватиметься, що наприкінці тижня ви пропрацювали 41 годину чи більше? І чи потрібно вам платити наднормові?» - питає профспілковий діяч.

М.Якібчук повідомив, що в цілому нова редакція проекту Трудового кодексу мало чим відрізняється від старої. У документі залишився ряд погроз, які обмежують права найнятого робітника. Він відзначив, що не можна допустити ухвалення кодексу в такому вигляді, оскільки це матиме негативні наслідки для суспільства.

Зокрема, проект передбачає узаконення монополізації нормативного регулювання виробничо-трудових відносин роботодавцями. М.Якібчук пояснив, що роботодавець своїми розпорядженнями в односторонньому порядку може регулювати трудові відносини, «тобто замінити колективні угоди, трудові угоди».

При цьому документ полегшує процедуру звільнення працівника, особливо на малих підприємствах. «Практично на малому підприємстві працівник може бути звільнений в односторонньому порядку, без узгодження з трудовим колективом», - наголосив голова НФПУ.

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М.Якібчук сказав, що якщо роботодавець хоче погіршити умови праці найнятого робітника на малому підприємстві (перевести на некваліфіковану роботу, урізати заробітну плату), він також може зробити це в односторонньому порядку, без узгодження з самим працівником.

Крім того, питання відшкодування шкоди, завданої працівником підприємству, згідно з новою редакцією ТК, віддається на відкуп роботодавцю, який оцінює розмір шкоди.

«У найнятого робітника немає можливості оскаржити або опротестувати рішення, яке винесе роботодавець», - пояснив голова профспілки.

Він відзначив, що проект дозволяє роботодавцю вести відеоспостереження за працівниками.

«Це порушення прав найнятих робітників, тому що роботодавець може встановити в будь-якому місці, де завгодно, камери і вести спостереження за працівниками не тільки на робочому місці, а й в кімнатах відпочинку, в інших місцях, де він вважає за потрібне», - сказав М.Якібчук.

Нова редакція ТК також ускладнює роботу комісій із трудових спорів. Вирішити трудову суперечку за допомогою роботи комісії стане неможливо, тому що будь-який із членів цієї комісії зможе заблокувати рішення. «Ці трудові комісії, які сьогодні працюють на виробництві, практично втрачають свою функцію, вони просто стають формальними», - зазначив голова НФПУ.

За оцінками М.Якібчука, проект Трудового кодексу, як і в попередній редакції, скорочує функції профспілок як захисників прав найнятих робітників, оскільки їх функція зводиться до декларативних дій.

У новому варіанті функція профспілок щодо обов'язкового укладення трудового або колективного договору підміняється поняттям «Представник трудового колективу», зазначив він.

«Або керівник профспілки призначається роботодавцем, або роботодавець не дозволяє створити профспілку. Буде масове закриття профспілок на підприємствах або практично залишаться лояльні до роботодавців профспілки, що веде до послаблення профспілкового руху і захисту найнятих робітників», - сказав голова профспілки.

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М.Якібчук відзначив, що запропоновані зміни "щодо своїх прав і статей" більше схожі на "рабське трудове законодавство для українців".

Голова НФПУ побоюється, що Верховна Рада прийме цю редакцію в останні дні перед канікулами, «коли народ почне відпочивати і ніхто масові акції проводити не буде».

Довідка УНІАН. Нова редакція Трудового кодексу була подана на розгляд до парламенту 22 квітня. Необхідність ухвалення документа, на думку його авторів, обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин в Україні у зв'язку з формуванням ринкових відносин і соціально-економічними перетвореннями. Відповідно, виник величезний масив проблем, які мають вирішуватися за допомогою трудового права.

«Підготовка нового кодифікованого акту в цій сфері пояснюється також тим, що чинний Кодекс законів про працю України було ухвалено ще в 1971 році та, незважаючи на численні зміни, вже застарів і не відповідає сучасним економічним умовам», - говориться в пояснювальній записці до нової редакції Трудового кодексу.