В опозиції кажуть, що усунулись від проблем ТВі - через повагу до нього

Про це вона заявила в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише Українська правда.

"На ТВі справді особлива атмосфера…. Там працюють люди, яких справді поважаєш…це коли щаслива подружня пара ошелешує тебе новиною, що вони розлучаються, і кожен починає виливати шар бруду один на одного", - сказала Оробець.

Депутатка переконує, що така тривала відсутність реакції опозиції – це "не корпоративна етика", а просто спроба дати можливість керівництву розібратися з колективу ТВі самостійно.

Поруч з тим, коментуючи "активну участь" у конфлікті Миколи Княжицького, Оробець солідаризувалась із Арсенієм Яценюком, який через тиждень тривання конфлікту "порадив" Княжицькому відсторонитися від конфлікту.

"Я погоджуюся з позицією Яценюка, який закликав Княжицького вийти з конфлікту".

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня 31 працівник ТВі заявив, що звільняється з каналу.

Вони нагадали, що впродовж тижня профспілка журналістів очікувала початку переговорів з керівництвом. У разі успішного проведення переговорів журналісти були готові припинити страйк і відновити свою роботу. Але перемовини не почались.

Раніше журналісти закликали нове керівництво сісти за стіл переговорів, висунули ряд вимог і запропонували кількох посередників, які могли б цей діалог налагодити.

23 квітня, генеральний екс-директор ТВі Наталія Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал.

«Це рейдерська атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває в Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчий день», - цитує прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.