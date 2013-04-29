31 журналіст ТВі написали заяви про звільнення (відео)

Вони нагадали, що впродовж тижня профспілка журналістів очікувала початку переговорів з керівництвом.

У разі успішного проведення переговорів журналісти були готові припинити страйк і відновити свою роботу, повідомляє Українська правда.

"Остаточно можливість початку переговорів була зірвана через вручення Олегом Радченком письмового ультиматуму про вихід в ефір Мустафі Найему під загрозою звільнення", - йдеться у заяві.

"Ми не вбачаємо далі за можливе виконувати свої професійні обов’язки на каналі, оскільки не можемо гарантувати нашому глядачеві надання об’єктивної та неупередженої інформації, і вважаємо, що люди, які називають себе власниками та менеджерами каналу, зруйнували репутацію ТВі. У цій ситуації ми бачимо єдиний прийнятний для нас вихід - піти", - додали журналісти.

У свою чергу лідер профспілки журналістів Мустафа Найем розповів, що журналісти очікують приєднання до заяви редакції програми "Знак оклику".

Журналісти цієї програми ухвалять своє рішення у вівторок, оскільки їм пообіцяли, що результати розслідування про ситуацію з ТВі, яке вони проводять, будуть видані в ефір.

Серед репортерів, які поставили свої підписи під заявами про звільнення, - Мустафа Наем, Віталій Гайдукевич, Роман Недзельський, Анастасія Станко, Юлія Банкова, Ірина Славінська та інші.