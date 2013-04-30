Луганська облрада пересварилася через Єфремова

Сьогодні депутати Луганської обласної ради присвоїли звання «Почесний громадянин Луганщини» народному депутату, голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову і ветерану Великої вітчизняної війни, герою СРСР Івану Мальку.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення депутати ухвалили в ході 18 сесії шостого скликання Луганської облради.

Присвоєння звання викликало бурхливу дискусію. Зокрема, депутат облради від КПУ Олександр Андріянов заявив, що він проти присвоєння цього звання. Він заявив, що не розуміє, навіщо О.Єфремову взагалі це потрібно, і обгрунтував своє небажання бачити ім'я лідера парламентської фракції ПР у списках почесних громадян Луганщини таким чином: "Він боровся з червоними".

У свою чергу, голова облради Валерій Голенко зазначив, що О.Єфремов виступає лобістом Луганської області в парламенті, і немає нічого ціннішого, ніж вчасно сказати спасибі.

Сам О.Єфремов на сесії не був присутній.