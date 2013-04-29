Лавринович: Янукович може помилувати Тимошенко, незважаючи на рішення Комісії

Президент України Віктор Янукович може помилувати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, незважаючи на те, що Комісія з питань помилування не рекомендувала цього робити. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр юстиції Олександр Лавринович.

"Ця комісія, як і інші органи, які утворюють главою держави, створюються для того, щоб підготувати обґрунтуванні і аргументовані пропозиції для глави держави. Глава держави ухвалюватиме своє рішення відповідно до Конституції, спираючись на те, що пропонують, але рішення ухвалює глава держави. В даному випадку, як і в багатьох інших, він просто дослухається або не дослухається до рекомендацій, які йому дають", - сказав О.Лавринович.

В той же час міністр зазначив, що для того, аби питання про дострокове звільнення засудженого можна було підняти, треба, щоб засуджений відбув половину строку, або за станом здоров'я. За словами міністра юстиції, повертатися до питання звільнення Ю.Тимошенко можливо.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Комісія при Президентові у питаннях помилування відхилила клопотання народних депутатів-жінок про помилування Ю.Тимошенко.

«Комісія проголосувала одноголосно за те, щоб відхилити клопотання народних депутатів-жінок до Президента України про помилування. Виходили з обставин справи, прийняли до уваги висновок наукових закладів щодо можливості застосування акта про помилування», - зазначив голова Комісії Геннадій Васильєв.

«Враховуючи обставини, що по трьох кримінальних справах не прийняті рішення судами щодо її винуватості або невинуватості, ми вважали за необхідне відправити запит від Комісії у наукові установи з тим, щоби вони надали свої висновки, чи можна за таких обставин застосовувати акт Президента про помилування, акт гуманності. Ми отримали висновок про те, що якби таке рішення ухвалювалося Комісією, воно було би передчасним», - сказав голова Комісії.