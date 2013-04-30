Суд відхилив клопотання Павличенків про відвід судмедексперта

Київський апеляційний суд на позачерговому засіданні погодився з доводами державного обвинувача у справі про вбивство судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова та відхилив клопотання обвинувачених Дмитра та Сергія Павличенків про відвід судово-медичному експерту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, сторона державного обвинувачення орієнтувала суд на ухвалення рішення про відмову в задоволенні клопотання підсудних, оскільки жодних підстав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для відводу експерта у судовому засіданні не встановлено.

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Нагадаємо, під час минулого засідання суд призначив додаткову судово-медичну експертизу тілесних ушкоджень, які були наявні у підсудних на момент їх затримання.

Довідка УНІАН. Суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.