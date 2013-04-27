Акцію на захист Павличенків супроводжував Беркут, кінологи і кінна міліція

Основна вимога учасників маршу: закрити справу проти Дмитра і Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова.

Щоб контролювати учасників маршу (здебільшого до акції долучились футбольні фанати), влада задіяла кілька сотень правоохоронців та бійців спецпідрозділу «Беркут», повідомляє Радіо Свобода. Загони правоохоронців у захисній уніформі супроводжували марш від парку Шевченка до будівлі прокуратури Києва. Усі двори вздовж маршруту посилено охоронялись міліцією.

МВС також задіяло кінологів та підрозділ кінної міліції для забезпечення правопорядку. Один з коней, намагаючись скинути вершника, впав у натовп футбольних фанатів. Під час інциденту ніхто не постраждав.





Організатори мітингу передали до прокуратури звернення з аргументами на користь звільнення Дмитра і Сергія Павличенків. Павличенки оскаржують вирок. А в різних місцях України відбуваються акції на їхню підтримку.