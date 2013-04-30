Яценюк пропонує Януковичу три варіанти розв'язання «проблеми Тимошенко»

Сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини засвідчило, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не скоювала кримінального злочину.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка щодо рішення ЄСПЛ у справі «Тимошенко проти України».

«Європейський суд із прав людини дуже чітко зазначив, що Юлія Тимошенко була незаконно арештована, а будь-які переслідування по відношенню до Юлії Тимошенко – це ніщо інше, як політичні переслідування. Там немає жодного складу кримінального злочину», - сказав він.

«У Юлії Володимирівни був геніальний вислів: «Справедливість є, за неї варто боротися». Справедливість дійсно є. Щоправда, не в українських судах, а в європейських», - додав А.Яценюк.

Він вважає, що рішення ЄСПЛ щодо незаконності арешту Ю.Тимошенко - це перший етап:

«Наступний етап – визнання всіх звинувачень по відношенню до Юлії Тимошенко такими, що не відповідають закону і Конституції, не відповідають жодним міжнародним нормам і взагалі здоровому глузду», - зауважив голова фракції.

«Ми очікуємо на остаточне рішення ЄСПЛ до кінця поточного року», - додав він.

Щодо подальших кроків А.Яценюк зазначив, що ще є можливість у Президента Віктора Януковича і провладної команди «прийняти правильне по-людськи рішення» і «поступити так само, як він поступив при звільненні Юрія Луценка».

«Друга можливість - нарешті прийняти рішення, щоб, відповідно до закону про основи охорони здоров’я, надати змогу Юлії Володимирівні отримати лікування за межами України, адже та операція, яку вона потребує, в Україні не може бути зроблена», - сказав голова фракції «Батьківщина».

Ще один шлях, за словами А.Яценюка, ухвалення в українському парламенті законопроекту щодо декриміналізації статей №№364 і 365, за якими була незаконно засуджена Ю.Тимошенко, або законопроекту про амністію, «який не передбачає необхідності для Юлії Володимирівни писати будь-які листи і прохання, який не просто звільняє її, але й дає їй право участі в політичній діяльності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.