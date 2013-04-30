Адвокат вважає, що у Кірєєва вже є всі підстави для тривоги

Після сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини, який визнав незаконним і політично вмотивованим арешт екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, є всі підстави притягнути до відповідальності суддю Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва, який обирав до екс-прем’єр-міністра відповідний запобіжний захід.

Про це колишній представник інтересів Ю.Тимошенко в ЄСПЛ Валентина Теличенко заявила сьогодні на прес-конференції УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

“Такі підстави є. Звичайно, є”, - сказала вона.

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За словами В.Теличенко, суддя Р.Кірєєв не мав жодних підстав заарештовувати Ю.Тимошенко, оскільки вона щоразу приходила на судові засідання і лише один раз через транспортні затори на дорогах Києва запізнилася на 7 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одностайно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одностайно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізом, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Суддя Печерського райсуду Києва Р.Кірєєв у жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.