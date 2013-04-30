Батьківщина попросить ЄС ввести санкції проти суддів і прокурорів Тимошенко

Народний депутат України Микола Томенко повідомив, що партія “Батьківщина” звернеться до Європейського Союзу і міжнародної спільноти щодо застосування персональних санкцій до тих, хто брав участь у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це він заявив на прес-конференції.

“Наша політична сила буде звертатися до Європейського Союзу, до міжнародної спільноти з вимогою застосувати персональні санкції проти заступників генерального прокурора Рената Кузьміна, Лілії Фролової та судді Родіона Кірєєва як порушників Європейської конвенції з прав людини», - сказав М.Томенко і висловив сподівання, що таке рішення буде ухвалено невідкладно.

На уточнююче запитання журналістів, про які санкції може іти мова, М.Томнеко зазначив, що йдеться про “заборону в’їзду в країни ЄС, мова іде про перевірку фінансових можливостей, рахунків”.

При цьому він наголосив, що люди, проти яких пропонується ввести санкції, “своїми діями показали, що вони можуть виконати будь-яке замовне рішення і вони є порушниками прав людини і свободи людини, і мусили б, відповідно, понести покарання як мінімум в європейському світі, де шанують права і свободи людини”.

М.Томенко також наголосив, що партія “Батьківщина” звертатиметься з проханням до Європейського суду щодо якнайскорішого розгляду другого позову, котрий стосується “несправедливості і політичного характеру вироку стосовно Тимошенко”.

За його словами, сьогоднішнє рішення Європейського суду дає підстави прогнозувати, що Європейський суд може прийняти рішення про те, що вирок у справі Тимошенко був “політично вмотивованим і є фактом свавілля влади по відношенню до Тимошенко”.

Він наголосив, що влада задля незаподіяння ще більшої шкоди іміджу України мала б вже сьогодні, не чекаючи рішення Європейського суду щодо вироку у справі Тимошенко, звільнити екс-прем’єра.

Він наголосив, що політична сила і далі працюватиме над тим, щоб спростувати “абсурдні звинувачення” щодо Ю.Тимошенко і в інших справах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфу першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфу четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфу п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені Конвенцією.

Згідно з розповсюдженим прес-службою суду прес-релізу, суд, зокрема, вирішив, що утримання під вартою Ю.Тимошенко як запобіжний захід було свавільним, законність її утримання під вартою не була належним чином оцінена, а сама Ю.Тимошенко не мала можливості вимагати компенсації за незаконне позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Скарга, яку розглядав Європейський суд з прав людини, стосується так званої «газової справи» була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржила умови досудового утримання у Лук’янівському СІЗО і Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, транспортування до госпіталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року й отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у госпіталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржила умисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обґрунтувань.