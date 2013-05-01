Затриманий лідер КУПРу каже, що збиралися малювати магнолії у Ботсаду

Голова правління Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР) Сергій Мельниченко вважає, що “дії міліції були явно неправомірними та з перевищенням владних повноважень”.

Про це він пише на своїй сторінці у Facebook, коментуючи затримання його самого і ще кількох активістів у Києві під час першотравневої ходи прихильників КПУ.

За словами С.Мельниченка, “мета затримання нам невідома”. “Жодних протиправних дій ми не вчиняли і не планували вчиняти. Ми мирно йшли по Хрещатику, маючи намір відсвяткувати свято в Ботанічному саду. В руках у деяких активістів були тільки чисті ватмани для малювання”, - написав С.Мельниченко. Він зауважив, що “на них не було нічого написано, жодних гасел”.

“На них активістки мали намір малювати магнолії у Ботанічному саду. Таким чином, ми намагалися організувати культурно-просвітницьке дозвілля у Ботанічному саду. Однак, мабуть, святкування відбудеться у міліції...”, - написав С.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві міліція затримала чотирьох активістів КУПРу, які намагалися пошкодити плакати прихильників КПУ. Серед затриманих – С.Мельниченко.

«Близько 11 години декілька молодиків намагалися завадити учасникам ходи Хрещатиком та вчинити протиправні дії», - повідомили у міліції і додали, що «працівники міліції, які задіяні на охорону громадського порядку, відреагували миттєво та не допустили правопорушень».