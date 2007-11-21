Янукович хоче бути з Ющенком одним організмом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неефективною діяльність парламенту на безкоаліційній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Коаліція, яка буде створена, повинна взяти на себе відповідальність за стан справ у країні, за організацію роботи і парламенту, і уряду. Головне – відповідальність. Коли я чую, є такі заклики, зробити все, щоб парламент почав працювати з урахуванням приблизно однакового балансу сил, а потім подивимося. Безумовно, парламент повинен працювати, а на що ми дивитимемося? Хто нестиме відповідальність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що виконавча влада повинна бути сильною. «Тоді вона буде і відповідальною. Потрібно, щоб ця «трійка» - Президент, парламент, уряд – працювала як єдиний організм. Тоді буде порядок, і влада буде відповідальною», - пояснив він.