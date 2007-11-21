Янукович покладе квіти до мавзолею

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вилетів в Ашгабат (Туркменістан) для участі в засіданні Ради керівників урядів СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

Планується, що сьогодні українська урядова делегація візьме участь в протокольних заходах, які пройдуть в Культурному центрі ім. Сапармурата Ніязова.

Передбачається, що завтра вранці В.ЯНУКОВИЧ разом з керівниками інших урядових делегацій покладе квіти до мавзолею Туркмен-баші.

Передбачається, що керівників урядових делегацій прийме Президент Туркменістану Курбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Крім того, планується двостороння зустріч В.ЯНУКОВИЧА і К.БЕРДИМУХАМЕДОВА, а також планується, що глава українського уряду проведе зустріч з прем`єр-міністром Казахстану Карімом МАХІМОВИМ.

Засідання Ради глав урядів відбудеться 22 листопада в другій половині дня.

Крім того, планується, що В.ЯНУКОВИЧ після засідання Ради глав урядів СНД проведе двосторонню зустріч з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ.