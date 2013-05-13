Попович програв позов про відмову в реєстрації кандидатом у мери Василькова

Про це УНІАН повідомив його адвокат Микола Неділько.

«Окружний адміністративний суд за нашої відсутності прийняв таке рішення, скориставшись «послугами» спецпідрозділу «Беркут», який оточив суд і не дав нам можливості взяти участь в засіданні», - сказав Неділько.

Він також зазначив, що довірена особа Поповича - колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко під час сутички дійсно отримав пошкодження руки, також внаслідок інциденту з правоохоронцями у нього стався гіпертонічний криз і наразі Мельниченко перебуває у реанімації Жовтневої лікарні з підозрою на мікроінсульт.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд скарги на нереєстрацію Поповича кандидатом у мери Василькова.

Сьогодні, 13 травня, працівники міліції не пустили адвоката Неділька на засідання Окружного адміністративного суду Києва з розгляду скарги на відмову територіальної виборчої комісії зареєструвати Поповича кандидатом на посаду міського голови Василькова.

За словами адвоката, формальною причиною недопуску стало начебто його запізнення на судове засідання, яке відкладено до 16.00.