Розинська: У Мельниченка підозра на інсульт, він – у реанімації

Як розповіла Розинська ТСН.ua, вони разом приїхали взяти участь у судовому засіданні щодо виборів мера Василькова і мали представляти інтереси екс-мера міста Валерія Поповича – вони намагаються добитися його реєстрації кандидатом.

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Однак, за словами Розинської, до будівлі суду приїхали близько 50 спецпризначенців з "Беркута". Правоохоронці заблокували двері і нікого не пускали.

Екс-майору, який намагався дістатись до дверей, беркутівці "скрутили руки, били". Розинська каже, що коли чоловік втратив свідомість, правоохоронці його поливали водою.

Мельниченка зачинили в окремій кімнаті. Врешті їм вдалося забрати його і на "швидкій" відвезти до лікарні. За її словами, Мельниченко зараз знаходиться у реанімації з підозрою на інсульт, до нього нікого не пускають.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Поповича Микола Неділько повідомив нашому агентству, що працівники спецпідрозділу міліції зламали руку Мельниченку під час його спроби потрапити на засідання Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо, у Василькові 2 червня повинні відбутися вибори, але їхній початок ознаменувався скандалом. Єдиного кандидата від опозиції Сергія Сабова відмовились реєструвати, оскільки на реєстрацію було подано документи іншого кандидата – Ольги Змаєвої, суб'єктом висування якого нібито був «УДАР». Однак, 10 травня, в останній день реєстрації кандидатів на посаду мера Василькова, виборча комісія все ж зареєструвала представника партії "УДАР" Сабова єдиним кандидатом від опозиції.