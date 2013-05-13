Міліція зламала руку Мельниченку - адвокат

Про це УНІАН повідомив адвокат Поповича Микола Неділько.

"Мельниченко є довіреною особою Поповича. Під час спроби разом зі мною та моїм довірителем потрапити на судове засідданя міліція поламала Мельниченку руку. Його відвезли на "швидкій" до Жовтневої лікарні", - сказав Неділько.

Він зазначив, що бійці спецпідрозділів "Беркут" і "Грифон", які "з незрозумілих причин присутні у великій кількості, продовжують блокувати суд".