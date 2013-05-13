Міліція зламала руку Мельниченку - адвокат
14:14, 13 травня 2013Політика
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Працівники спецпідрозділу міліції зламали руку екс-майору Управління державної охорони Миколі Мельниченку під час його спроби потрапити на засідання Окружного адміністративного суду Києва з розгляду скарги на відмову територіальної виборчої комісії зареєструвати Валерія Поповича кандидатом у мери Василькова Київської області.
Микола Мельниченко. Фото з Facebook Наталі Тарасовської
Про це УНІАН повідомив адвокат Поповича Микола Неділько.
"Мельниченко є довіреною особою Поповича. Під час спроби разом зі мною та моїм довірителем потрапити на судове засідданя міліція поламала Мельниченку руку. Його відвезли на "швидкій" до Жовтневої лікарні", - сказав Неділько.
Він зазначив, що бійці спецпідрозділів "Беркут" і "Грифон", які "з незрозумілих причин присутні у великій кількості, продовжують блокувати суд".
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