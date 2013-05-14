Азаров у ВР розповість, про що захоче: депутати так і не визначились з питаннями

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак на завершення засідання Погоджувальної ради сказав, що жодна фракція не запропонувала теми, які б хотіла заслухати під час Години запитань до уряду, тому Кабмін інформуватиме парламент стосовно тих напрямків своєї діяльності, які вважає актуальними.

Після цього лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок запропонував у п’ятницю заслухати інформацію уряду щодо виконання державного бюджету України у 2012 році та за 4 місяців 2013 року.

На тему: Герман просить Азарова більше Королевську у ВР не приводити

“Інформація така, що казначейство не проплачує тих рахунків, і фактично ми є на порозі бюджетного дефолту. Тому вважаю, що парламент мав би однозначно саме це питання — виконання держбюджету — прослухати з вуст уряду”, - наголосив він.

У відповідь Рибак наголосив, що звіт уряду щодо виконання держбюджету 2012 року - “це дуже велике питання”. Він зазначив, що під час Години запитань до уряду неможливо розглянути це питання, але не виключив, що можна було б розглянути питання щодо фінансування казначейством ряду статей бюджету.

Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов наголосив, що Кабмін “зобов’язаний звітувати, але це є окреме питання”.

Своєю чергою лідер фракції КПУ Петро Симоненко закликав уряд поінформувати депутатів про ситуацію на Вуглегірській ТЕС, де наприкінці березня сталася велика пожежа. Він зазначив, що відтоді минуло вже півтора місяці, але влада досі не навела там порядок.

Це ж питання спікер назве головним на своєму брифінгу із журналістами.