У Луцьку перейменували майже 30 вулиць

У Луцьку з 1 червня вступило в силу рішення Луцької міської ради «Про перейменування вулиць міста Луцька» від 30 листопада 2011 року № 16/6 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 29 листопада 2012 року № 34/103 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2011 № 16/6 «Про перейменування вулиць міста Луцька», згідно з яким 27 вулиць та провулків міста змінять свої назви.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Як зазначено в повідомленні, рішення про перейменування було прийнято з метою впорядкування існуючих назв вулиць міста Луцька, враховуючи звернення та пропозиції громадськості міста та відповідно до законодавства України.

Отже, змінено такі вулиці: вул. Бабушкіна на вул. Шпитальну; вул. Горького на вул. П’ятницьку гірку; вул. Доватора на вул. Християнську; вул. Кірова на вул. Петра Болбочана; вул. Колгоспну на вул. Садову; пров. Колгоспний на пров. Садовий; вул. Котовського на вул. Холодноярську; вул. Краснодонців на вул. Князів Острозьких; вул. Куйбишева на вул. Олексія Шума; вул. Невського на вул. Цукрова; вул. Олега Кошового на вул. Балківську; вул. Орджонікідзе на вул.Митрополита Андрея Шептицького; вул. Пролетарську на вул. Рогову; вул. Радгоспну на вул. Григорія Гуляницького; вул. Свердлова на вул. Покальчуків; вул. Тухачевського на вул. Андрія Марцинюка; вул. Тюленіна на вул. Петра Могили; вул. Уляни Громової на вул. Йосафата Кунцевича; вул. Фрунзе на вул. Степана Кривенького; вул. Щорса на вул. Олександра Богачука; вул. Чкалова на вул. Івана Кожедуба; вул. Баумана на вул. Петра Маха; вул. Пархоменка на вул. Яблуневу; вул. Лазо на вул. Георгія Гонгадзе; вул. Радіщева на вул. Срібну; вул. Земнухова на вул. Князів Ружинських; вул. Бринського на вул. Архітектора Метельницького.

Перейменування вулиць мало відбутися раніше, з 1 грудня 2012 року, проте Луцька міська рада внесла зміни в попереднє рішення в зв’язку з тим, що з 1 січня 2013 року змінювався порядок реєстрації права власності на майно та реорганізацією управління Держкомзему, а також можливістю проведенням повторних виборів до обласної ради по виборчому округу № 37 (там знаходиться переважна більшість вулиць, які перейменовуються).