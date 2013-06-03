МЗС подумав і вирішив не відмовляти українців від поїздок до Туреччини

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, у зв’язку із проведенням акцій протесту на території Турецької Республіки, зокрема, в таких містах як Стамбул, Анкара, Ізмір, Ескішехір, Муглі, Конья, Ялова, Анталья, Болу, МЗС рекомендує громадянам України, які на даний час перебувають у Туреччині, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах, а також утриматися від відвідання місць надмірного скупчення людей.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України в Турецькій Республіці за номерами телефонів: + 90 312 441 54 99, який працює цілодобово, та + 90 312 441 84 42 чи + 90 312 440 52 89.

Також у МЗС нагадали про функціонування цілодобової гарячої лінії: +38 044 238 16 57.

Раніше МЗС рекомендував громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до Туреччини у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території цієї країни.