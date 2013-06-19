Регіонал обіцяє показати списки учасників «виїзного засідання» Ради

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Таку заяву голова регламентного комітету зробив, відповідаючи на запитання журналістів, чи може він "зняти питання" і показати громадськості списки "виїзного засідання" 4 квітня з підписами депутатів, що брали у ньому участь.

"Я беру на себе це зобов'язання", - заявив Макеєнко.

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За його словами, завтра ВР працюватиме у робочому режимі, тому він не зможе зайнятися цим питанням, але уже в п’ятницю, він готовий буде показати списки учасників того засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня депутати від ПР, КПУ та прихильні до них позафракційні зібралися у приміщенні комітетів ВР на Банковій і оголосили про проведення засідання Верховної Ради.

Представники опозиції та лічильної комісії тоді не змогли потрапити на це "засідання" і заявляли, що оголошених 244 депутатів у залі не було.

В апараті ВР уже не один раз відповідали відмовою на запити показати списки учасників "виїзного засідання".