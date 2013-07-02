Рибак прогнозує, що «до векселів нардепи сьогодні не дійдуть»

19:44, 02 липня 2013
Політика
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Рибак прогнозує, що Верховна Рада сьогодні працюватиме до 22.00.

Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прогнозує, що парламент сьогодні працюватиме до 22.00 і законопроекти щодо фінансових векселів не розглядатиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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На запитання, чому депутати сьогодні не розглядатимуть законопроекти щодо векселів, Рибак відповів, що ВР розглядатиме законопроекти, які стоять на сьогодні у першому читанні, а до блоку питань про векселі депутати сьогодні «не дійдуть».

Водночас, згідно з порядком денним засідання, питання про векселі стояло раніше за законопроекти у першому читанні. Проте порядок розгляду законопроектів у ВР змінюється впродовж усього сьогоднішнього дня.

На думку Рибака, робота парламенту сьогодні триватиме до 21.30 - 22.00.

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