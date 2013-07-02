Рибак прогнозує, що «до векселів нардепи сьогодні не дійдуть»
Рибак прогнозує, що Верховна Рада сьогодні працюватиме до 22.00.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прогнозує, що парламент сьогодні працюватиме до 22.00 і законопроекти щодо фінансових векселів не розглядатиме.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
На тему: У ВР оголосили перерву для таємного голосування
На запитання, чому депутати сьогодні не розглядатимуть законопроекти щодо векселів, Рибак відповів, що ВР розглядатиме законопроекти, які стоять на сьогодні у першому читанні, а до блоку питань про векселі депутати сьогодні «не дійдуть».
Водночас, згідно з порядком денним засідання, питання про векселі стояло раніше за законопроекти у першому читанні. Проте порядок розгляду законопроектів у ВР змінюється впродовж усього сьогоднішнього дня.
На думку Рибака, робота парламенту сьогодні триватиме до 21.30 - 22.00.