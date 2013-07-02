У ВР оголосили перерву для таємного голосування

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 19.40 для голосування за кандидатури на посаду членів Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак.

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Як відомо, на голосування бюлетенями у таємному режимі винесені 5 кандидатур.