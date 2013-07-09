Нацбанк купить собі автомібілів ще на 4 мільйони

Про черговий тендер Нацбанку повідомляє «Вісник державних закупівель».

НБУ закупить у ТОВ «ВіДі Автострада» чотири Toyota Corolla 1,6 6MT Luna по 198 тис грн і три Toyota Avensis 2,0 CVT по 294 тис грн.

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Toyota Avensis придбано у найрозкішнішій комплектації Elegant SD, пишуть НашіГроші. При цьому на сайті цього ж продавця ціна на Avensis 2013 р. в. у цій комплектації вказана у розмірі 273 тис грн (на 21 тисячу грн менше).

Автомобілі для НБУ повинні мати камеру заднього виду, можливість підключення Ipod, мультимедійну систему Toyota Touch з сенсорним екраном, підігрів передніх сидінь з регулюванням ступеню підігріву, автоматичний 2-зонний клімат-контроль, газорозрядні фари Bu-Xenon (HID), хромовані внутрішні ручки дверей, сидіння оздоблені алькантарою і комбінованою шкірою.

Також Нацбанк придбав шість мікроавтобусів у ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна». Чотири Volkswagen T5 Kombi придабно по 406 тис грн, два Volkswagen Caravelle – по 530 тис грн.

Caravelle теж придбано у найрозкішнішій комплектації Comfortline – з додатковим опаленням салону, кондиціонером, вісьмома динаміками у салоні.

Нагадаємо, у гаражі Нацбанку є 162 автомобілі. Найдорожчими серед них є семимісний Mercedes-Benz GL550 4matic, випущений у 2011 році. Нині його оцінено у 2,97 млн грн.

З 2010 року Нацбанк провів тендери на придбання автомобілів на 28,22 млн грн.