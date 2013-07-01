Збиток українських банків досяг трирічного максимуму

Сім місяців поспіль банківська система щомісячно демонструвала прибуткову діяльність, проте цей тренд різко перервався.

За темою: Прибуток українських банків знизилася на 42%

У травні всі банки країни сумарно отримали збиток у розмірі 3,03 млрд грн, випливає з оприлюднених матеріалів Нацбанку, повідомляє Комерсант-Україна.

Останній раз система була збитковою ще у вересні минулого року, коли банки втратили 118 млн грн. Збиток більший, ніж у травні цього року, банки отримували три роки тому - в квітні 2010 року він склав 3,06 млрд грн.

У Нацбанку нинішній негативний результат пояснили "збільшенням витрат банків у результаті оцінки кредитних операцій та формування резервів під них". За даними НБУ, частка проблемних активів банків перевищує 9%, проте рейтингові агентства оцінювали її в 40%.

Крупний збиток системи міг бути викликаний фінансовим результатом одного з банків. У Зовнішекономбанку, що володіє 97,85% акцій Промінвестбанку, 25 квітня вирішили збільшити капітал установи на 2,93 млрд грн - до 8,2 млрд грн. Кошти були необхідні для створення резерву під можливі втрати на $ 365 млн. Мова йшла про активи, що з'явилися ще до покупки Зовнішекономбанком акцій банку.

Ця проблема актуальна і для інших гравців. За словами провідного аналітика S&P Аннет Есс, більшість банків досі не сформували достатній обсяг резервів, який буде необхідний у разі економічного спаду і погіршення якості портфелів. Деякі установи продовжуватимуть формувати резерви і, відповідно, показувати збитки в найближчі роки.

Банки так довго формують резерви під проблемні борги не тільки тому, що поганими стають реструктуровані в 2009 році кредити, а й через погіршення ситуації в економіці. "Виробництво падає, і на тлі високих процентних ставок це дає погіршення кредитних портфелів, що серйозно позначається на прибутковості банків, - зазначає головний фінансовий аналітик рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" Віталій Шапран. - З початку року також змінилися правила формування резервів - була змінена система ідентифікації проблемної заборгованості. Швидше за все ще в багатьох банках будуть різні сюрпризи ".