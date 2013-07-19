«Свобода»: політична криза в Тернополі спровокована з Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві обласної організації ВО «Свобода», оприлюдненій на офіційному партійному сайті організації.

«Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що політичну кризу в Тернопільській області спровоковано з кабінетів київських урядовців, проте на місцевому рівні відповідальність за неухвалення обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку та ще десятків важливих для області рішень лежить безпосередньо на керівникові обласної державної адміністрації Валентині Хоптяну. Саме представники Партії регіонів, обласним керівником яких є Хоптян, безпрецедентно та абсолютно безкарно нехтують нормами законодавства, 12 рішеннями судів та постановами Центральної виборчої комісії», – йдеться в заяві.

У ній представники «Свободи» також зазначають, що унаслідок невиконання членами обласної ТВК від Партії регіонів, Народної партії та Комуністичної партії вимог законодавства і рішень судів, а також постанови Центральної виборчої комісії депутатські повноваження 1000 днів не можуть набути 19 депутатів Тернопільської облради.

«170 тисяч мешканців Тернопільщини, що становить 15,8% виборців, не мають свого представництва в обласній раді, що є грубим порушенням Конституції України та закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", – наголошується в заяві.

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«Свободівці» нагадали, що новий склад Тернопільської обласної виборчої комісії, починаючи з лютого 2013 року, намагався зібратися близько 10 разів, однак внаслідок систематичної неявки 9 членів виборчої комісії від "регіоналів", "литвинівців" та комуністів рішення про введення депутатів обласної ради ухвалено не було.

На думку авторів заяви, члени ТВК від провладних партій свідомо і умисно порушили норми Конституції України, законів, рішення судів та постанови ЦВК щодо визнання повноважень депутатів Тернопільської облради. "Учинення такого злочину передбачає кримінальну відповідальність, аж до позбавлення злочинця волі. Очевидно, що безрезультатне кримінальне розслідування вказаного злочину впродовж 2 років можливе лише за умови відвертого усунення органів правопорядку від виконання законних обов'язків», – йдеться в заяві.

Представники ВО «Свобода» також відкинули «звинувачення обслуги "регіоналів" у тому, що начебто "Свобода" блокує використання коштів Державного бюджету в Тернопільській області та ігнорує потреби населення».

«Наша громадська дія має на меті змусити владу працювати винятково у правовому полі. Звинувачувати і оббріхувати протести проти свавілля чиновників та можновладців означає стати поплічниками злочинців, які своєю зухвалістю сколихнули всю державу. Громадяни України мають право на самозахист. Події по всій Україні, зокрема у Врадіївці, доводять, що лише організований протест здатний захистити українців від свавілля, катувань, ґвалтувань, побиття й каліцтва. Інших доводів антинародна влада не розуміє. Тернопільська обласна організація ВО "Свобода" наполягатиме на безумовному та повному виконанні вимог Конституції та законів України на території Тернопільської області», – підсумовується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в. о. голови Тернопільської облради Сергій Тарашевський в прямому радіоефірі звинуватив ВО «Свобода» в зриві сесій облради та підігріванні владі.

Він також закликав усіх депутатів прийти на друге пленарне засідання сесії, щоб прийняти бюджет області.

Сесії облради через брак кворуму не відбуваються з грудня 2012 року. Представники опозиційних фракцій блокують роботу сесій, оскільки впродовж двох років так і не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року.

Водночас засідання ТВК теж не відбуваються через брак кворуму.

Як наслідок через взаємне блокування ТВК та сесій облради досі не прийнято бюджет області на 2013 рік.