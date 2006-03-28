Ющенко підганяє Давидовича і страхає губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює занепокоєння процесом підрахунку голосів виборців.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, глава держави направив відповідну телеграму голові Центральної виборчої комісії Ярославу ДАВИДОВИЧУ, генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, голові СБУ Ігорю ДРІЖЧАНОМУ, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, голові Ради міністрів АРК Анатолію БУРДЮГОВУ, головам Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головам Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Херсонської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Чернівецької, Одеської та Харківської ОДА. У цих областях є помітне відставання з підрахунком голосів порівняно із загальноукраїнськими показниками. «Це може розцінюватися як свідомі дії на користь окремих політичних сил», – йдеться у телеграмі.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що підрахунок голосів – надзвичайно важливий етап виборів, який повинен відбуватися з чітким дотриманням законодавства. «Вимагаю невідкладного реагування та вжиття в межах своїх повноважень вичерпних заходів щодо забезпечення вчасного, у суворій відповідності до Закону, встановлення результатів виборів», – наголосив він.

На думку Президента, таким чином влада повинна ще раз засвідчити свою незмінну позицію – вибори відбулися чесно і демократично.