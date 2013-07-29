Янукович висловив співчуття президенту Італії

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Італійської Республіки Джорджіо Наполітано у зв’язку численними людськими жертвами внаслідок аварії пасажирського автобуса у провінції Авелліно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«Від імені народу України та від себе особисто висловлюю Вам і родинам загиблих глибокі співчуття, а також прошу передати слова підтримки і побажання швидкого одужання всім постраждалим», - йдеться у співчутті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 38 осіб загинули внаслідок ДТП, що трапилося 28 липня увечері в Італії.

За інформацією місцевих ЗМІ, в туристичному автобусі поверталися до Неаполя більш як 40 осіб, зокрема чимало дітей, які цими днями їхали на прощу в сусідню область Апулію.